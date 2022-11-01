Sinop'ta kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Sinop'un Durağan ilçesinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 3 şüpheli, yürüttükleri kazılardan elde ettikleri 7 adet Roma dönemine ait sikke ve 15 tarihi obje ile suçüstü yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Durağan ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların yürüttüğü kazılarda elde ettikleri 7 adet Roma dönemine ait sikke, 15 adet çeşitli küçük tarihi obje, dedektör ve kazı aletleri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.