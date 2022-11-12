İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta kaçak silah imalathanesine baskın: 2 gözaltı

Sinop’un Erfelek ilçesinde polis ekiplerinin kaçak silah imalathanesine düzenlediği baskında 2 şüpheli yakalandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde polis ekiplerinin kaçak silah imalathanesine düzenlediği baskında 2 şüpheli yakalandı.



Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Erfelek ilçesinde ‘kaçak silah imalathanesi' olduğu tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 6 tabanca ve 1 tüfek ile tetik tertibatı, namlu uzatması, dipçik yayı, fişek yatağı, el kundağı ve kurma kolu gibi çeşitli silah tertibatları ele geçirildi. Operasyonda iş yerinde bulunan şüpheli Ş.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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