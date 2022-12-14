İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta kaçak tütün operasyonu

Sinop’ta kaçak tütün operasyonunda 30 bin bandrolsüz makaron ile 50 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta kaçak tütün operasyonunda 30 bin bandrolsüz makaron ile 50 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şubesi tarafından, merkez ilçede bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 24 bin 200 dal doldurulmuş ve 6 bin dal boş bandrolsüz makaron sigara ile 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

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