İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta kaldırımlar yıkandı

Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri kaldırımları yıkayarak temizledi.


Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri geçen hafta kar yağışının etkili olduğu Sinop kent merkezi Karakum yürüyüş yolunda vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kaldırımları yıkadı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kar yağışı esnasında karla birlikte karın erimesiyle yollarda, kaldırımlarda çamur birikintisi oldu. Vatandaşlar da havanın açmasıyla birlikte yürüyüşlere ve sporlarına başladıkları için biz de belediye olarak vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde yürüsünler diye kaldırımları yıkıyoruz. Daha sonrada yol püskürtme aracıda temizlemesini yapacak. Kar nedeniyle yollara tuz attık. O tuzların içine kum da karıştırıp attığımız için şehrin her tarafında bir pislik oluştu. Bir iki yerde kasisler var. Bu hafta 3-4 gün hem bu kentin temizliği hem de bu kar nedeniyle aşınan kasislerin tamir, bakım ve onarımlarını gerçekleştireceğiz" dedi.

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