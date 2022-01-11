İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta kalkan balığının kilosu 300 TL'den satılıyor

Karadeniz’de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, Sinoplu balıkçıların ağlarına takıldı.

Karadeniz'de son yıllarda az miktarda avlanabilen kalkan balığı, Sinoplu balıkçıların ağlarına takıldı. Ağlara takılan kalkan balıklarının kilogramı 300 TL'den satışa sunuluyor.


Sinop'ta denize açılan balıkçıların yüzü, avladıkları kalkan balıklarıyla güldü. Kente nadir olarak avlanan Kalkan balığı ağlara takıldı. Kilo fiyatı vatandaşın cepleri yakarken balıkçıların ise yüzünü güldürüyor.


Kente balıkçılık yapan Ahmet Gür, mevsimi olmasına rağmen Karadeniz'in en önemli türlerinden kalkan balığının bugünlerde çok az sayıda avlandığını belirterek, “Kalkan balığı çok değerli bir balık. Ağlara takıldı. Şuan da kilogramı 300 TL. Sinop'ta pek nadir satıldığı için İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz genelde” dedi.

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