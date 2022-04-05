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Sinop'ta kamu kurumundan kablo ve araç çalan şahıs yakalandı

Sinop’un Gerze ilçesinde kamu kurumundan elektrik kablosu ve araç çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde kamu kurumundan elektrik kablosu ve araç çalan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.


Sinop Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ilçede bir kamu kurumundan bir miktar elektrik kablosu ve araç çaldığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs, düzenlenen ortak operasyon sonucu malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

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