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Sinop'ta kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop’ta kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sinop'ta kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Zeytinlik Mahallesi Yakamoz Sokak üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Üstün Ş. yönetimindeki 57 AAD 178 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Orhan Günaydın idaresindeki 57 AAD 484 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı.


Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

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