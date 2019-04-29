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Sinop'ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sinop’un Boyabat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yolun karşısına geçmekte olan bir yaya, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, saat 09.15'te Boyabat Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 K 8735 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmekte olan Mehmet Taşdemir'e (86) çarptı. Kamyonun altında kalan Taşdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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