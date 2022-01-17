Sinop'ta kapalı köy yolları açılıyor

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 64 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı. Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gerze'de 14 köy, Erfelek'te 5 köy, Ayancık'ta 20 köy, Boyabat'ta 4 köy, Dikmen'de 11 köy, Türkeli'de 7 köy, Durağan'da 3 köy yolunun kapalı olduğu İl Özel İdaresi tarafından açıklandı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.