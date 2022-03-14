İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta kar nedeniyle 19 köy yolu kapalı

Sinop’ta geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle önceki günlerde 200’e yakın olarak bildirilen kapalı köy yolu sayısı, hafta başında 19’a düştüğü açıklandı.

Sinop'ta geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı nedeniyle önceki günlerde 200'e yakın olarak bildirilen kapalı köy yolu sayısı, hafta başında 19'a düştüğü açıklandı.


Sinop İl Özel İdaresi tarafından kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısının 19'a düştüğü bildirildi. Kent merkezine bağlı yüksek kesimlerde yağış devam ettiği için, ekipler çalışmalarında, öncelikli olarak ana yollarda ve acil ihbarlarda yoğunlaştı. Yağışın devam ettiği merkez ilçede henüz bildirilen kapalı köy yolu bulunmazken, Ayancık'ta 15 köy ve Türkeli ilçesinde 4 köy yolunun kapandığı, çalışmaların bu köylerde halen devam ettiği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.