Sinop'ta kar nedeniyle kapalı olan köy yolu ulaşıma açıldı

Sinop'ta, kar nedeniyle kapalı bulunan köy yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

İl Özel İdare'den yapılan açıklamada, Türkeli ilçesi Çatakgüney köyünde ekiplerce karla mücadele çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Türkeli'nin 764 rakımlı Çatakgüney köyünün kar nedeniyle kapalı olan yolu, yürütülen çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı. Toprak kaymalarının da meydana geldiği yol güzergahlarında iyileştirme çalışmaları sürüyor.