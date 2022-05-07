Sinop'ta Karasu çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Karasu Çayı taştı, tarım arazileri yer yer sular altında kaldı. Ekim için sürülen, hazırlanan çeltik tarlalarında ise çiftçinin emeği boşa gitti.

Sinop ilinde Erfelek Ovası'ndan geçen Karasu Çayı'nda aşırı yağış nedeniyle suyun debisi yükseldi, tarlalara yakın köylerde yer yer taşmalar oluştu. Karasu Çayı'na yakın Kılıçlı, Osmaniye, Dibekli, Mertoğlu, Akliman, Muhsinli, Uzungürgen, Bektaşağa köyleri civarındaki tarlalarda yer yer tarım arazileri sular altında kaldı. Ekili tarla olmaması ciddi maddi hasara yol açmazken, ekim öncesi hazırlıkları yapılan çeltik tarlalarında çiftçilerin emekleri boşa gitti. Suyun debisinin daha da yükselmesi durumunda ciddi sorunlara yol açabilir. 8 köyde yaklaşık 150 bin dönüm alanda tarım arazileri, sel tehlikesiyle yüksek risk altında.

Mertoğlu köyünde evinin yakınından geçen çayın, seviyesinin yükseldiğini fark eden Murat Kümeç, taşkın gelmeden hemen önce bahçesindeki kümesinden hayvanlarını çıkarıp güvenli bir yere taşıdı. Kümeç, 30 yıldır ikamet ettiği Mertoğlu köyünde Karasu Çayı'nın uzun yıllardır bu seviyede yükselmediğini belirterek; “Erfelek Karasu Çayı evin çok yakınından geçiyor. Burada canlı hayvanlarımız vardı, tavuklar ördekler. Su seviyesinin yükselmesiyle bunları almak zorunda kaldık. Allah daha kötüsünden korusun, suyun daha da yükselmesinden korkuyoruz, yükselmemesi bizim için avantajdır” dedi. Çayın debisinin tarlaların seviyesine kadar yükseldiğini ifade eden Kümeç, “Yaklaşık iki saat önce bu kadar yükselmemişti, akşamüzeri bu kadar su yoktu burada” şeklinde konuştu.

Devrik ağaçlar akıntıyı engelliyor

Çayın içerisinde devrilmiş büyük ağaçların olduğunu söyleyen Kümeç, akıntıyı engellediklerini ve bu ağaçları çıkartmanın da kolay olmadığını belirtti. Akıntıyı engellediğini dile getiren Kümeç, çayın içerisinde akıntıyı engelleyen cisimlerin temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Ekime hazırlanan çeltik tarlaları zarar gördü

Bölgedeki ekim dönemi yaklaşan ve ekim hazırlıklarının yapıldığı çeltik tarlalarının zarar gördüğünü söyleyen Kümeç, “Ovada ekili alan çok nadir, yonca, buğday olan var ama geneli çeltik. Hazırlanmaya başlanıyordu, birçoğu da hazırladı. Şimdi selden sonra tekrar hazırlamak zorunda kalacak. İnşallah daha da yükselmez, yükseldikçe tarımsal arazilerin daha çok zarar görebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.