İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta karda kayan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sinop’ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta karlı yolda kayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Sinop istikametinde seyir halindeki Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı otomobil, bölgede etkili olan kar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil yol kenarına yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü Mehmet Erdoğan ve yanında bulunan Şehnaz Akkaya araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan şahısları sıkıştıkları yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu yaralılar, çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sedyeyle ambulansa yerleştirildi. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.