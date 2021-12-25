Sinop'ta kardan kapalı köy yollarının tamamını ulaşıma açıldı

Sinop'ta etkili olan kar yağışı sonrasında 171 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Sinop İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından başlatılan hummalı çalışmalarla ulaşım sorunu ortadan kaldırıldı. Son olarak halen kapalı bulunan Ayancık ilçesine bağlı 5 köy yolunun ulaşımı ise tamamlanarak tüm kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yapılan kar temizleme çalışmaları neticesinde il genelinde, 25 Aralık itibariyle kapalı köy yolunun kalmadığını söyledi. Çınkıl, “22 Aralık Çarşamba gününden itibaren il genelinde başlayan kar yağışı şehrimizin tamamında etkisini gösterdi. Sinop adeta beyaza bürünmüş ve beyaz gelinliğini giymiş vaziyetteydi. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kar yağışını bir rahmet, bir bereket vesilesi görüyoruz ama karın yağmasından dolayı da oluşan bir ulaşım kısıtlılığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Önceden yaptığımız koordinasyon toplantılarımızda grup yollarımızda kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uygulayacağımız çalışmaları planladık. Karın yağdığı ilk dakikadan itibaren ekiplerimiz sahadaki yerini aldı. Mesai arkadaşlarımız aralıksız canla başla çalıştı. Kapalı yollarımızın bilgisini belli aralıklarda paylaştık. Nerede Özel İdaremize ihtiyaç duyulduysa orada olduk. Son olarak da bugün Ayancık ilçemizde kapalı olan 5 köy yolumuzu da açmış bulunuyoruz” dedi.