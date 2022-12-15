Sinop'ta Kasım ayında 269 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2022 yılı Kasım ayı konut satış istatistiklerine göre, Sinop'ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 azalarak 269 konut satışı yapıldığı kaydedildi.

TÜİK Başkanlığı tarafından, 2022 yılı Kasım ayında satışı gerçekleşen konut istatistikleri açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde bir ayda 117 bin 806 konut satışı gerçekleşirken, Sinop'ta 269 adet konutun satışının yapıldığı kaydedildi. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20 oranında azaldığı belirtilirken, sayısı bakımından Sinop 67. sıraya yerleşti.

Kasım ayında Sinop'un merkez ilçesinde 85 adet konut satılırken, Gerze ilçesinde ise 80 adet konut satıldı. Merkez ilçesinde satılan konut sayısının il genelindeki payı yüzde 31.6 olurken, Gerze ilçesindeki payı yüzde 29.7 oldu. Sinop genelinde ilk defa satılan konut sayısı 101, ikinci el konut satışları 168 oldu.