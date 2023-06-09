Sinop'ta kasten öldürmeye teşebbüse 4 tutuklama

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meydana gelen olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 7 Haziran Çarşamba günü meydana gelen kasten öldürmeye teşebbüs olayına karışan şüpheliler, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

İlçe merkezinde Ömürcan E. ile A.K, M.K, H.K. ve İ.M. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda darp edilen Ömürcan E, ağır yaralandı. Ömürcan E, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan A.K, M.K, H.K. ve İ.M. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet de bıçak ele geçirildi.

Boyabat Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine gönderildi.