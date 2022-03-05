Sinop'ta kayalıklarda bulunan ceset bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı

Sinop'un Adabaşı mevkisinde dün fotoğraf çektirmeye giden gençlerin kayalıkta fark ettiği ceset, bulunduğu yerden AFAD ekiplerince alındı.

Dün saat 17.00 sıralarında Sinop Adabaşı'na bağlı Sis Düdüğü mevkisinde deniz manzarası ile fotoğraf çektirmeye giden 3 genç, yaklaşık 250 metrelik uçurumdan düşmüş bir kadın olduğunu fark etti. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık personeli sevk edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle bulunduğu yerden alınamayan kadın cesedi için önce helikopter desteği istendi. Helikopterin bölgeyi tehlikeli olarak bildirmesiyle kurtarma işi tekrar AFAD ekiplerine bırakıldı.

Sabah saatlerinde AFAD ve sahil güvenlik ekipleri, bot ile kıyıdan müdahale etti. Olay yerine sevk edilen 6 kişilik kurtarma ekibi, cesedi bulunduğu yerden alarak denizde bekleyen bota sevk etti. Botla iskeleye çıkarılan ceset, inceleme için adli tıpa sevk edildi.

Dün olay yerinde bulunan çantayı inceleyen ekipler, içerisinde bir adet Kur'an-ı Kerim ve başörtüsü bulmuştu. Çantadan çıkan cüzdandaki kimlikte isminin 57 yaşında Zahide Ç.(57) olduğu öğrenildi.