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Sinop'ta kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak ağır yaralan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak ağır yaralan motosiklet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinop'tan Ayancık istikametine seyir halinde olan Emin Açıkgöz (44) idaresindeki 57 AAJ 708 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen S.Ç. yönetimindeki 34 DVR 063 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Emin Açıkgöz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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