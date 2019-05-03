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Sinop'ta kelebek istilası

Sinop’ta sabah saatlerinde bir anda ortaya çıkan aynı türdeki kelebekler, görenleri şaşkına çevirdi.

Sinop'ta sabah saatlerinde bir anda ortaya çıkan aynı türdeki kelebekler, görenleri şaşkına çevirdi.


İlk defa bu kadar kelebeği bir arada görenler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü arayarak tedirginliklerini dile getirdi. Sabah saatlerinde bir anda tarım ürünlerine konan kelebekler, vatandaşları tedirgin ediyor.


Sayıları hızla artan kelebeklerle ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Erol Saraçoğulları, “Bilimsel adı 'Vanessacardui' olan diken kelebeği, tüm dünyada yaygın olarak görülen bir kelebektir. Ülkemizin de her bölgesinde neredeyse her mevsim görülebilen kelebeklerden biridir. Bu kelebeğin erişkinlerini açmış olan çiçeklerle beslenirken görebilirsiniz. Şu sıralar açmış olan hindiba çiçekleri gibi bitkiler üzerinden nektar alarak beslenirler. Bitkilerin tozlaşmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Her bir dişi kelebek 500'e yakın yumurta yumurtlar. Yumurtalarını tek tek ebegümeci, papatyagillerden pek çok bitkinin üzerine bırakırlar. En bilinen besin bitkisi carduussp olan mor çiçekli Peygamber dikeni olarak da bilinen bir dikendir. Kesinlikle tarım zararlısı değildir” dedi.

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