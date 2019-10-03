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Sinop'ta kestane pazara indi

Sinop’un Türkeli ilçesinde orman köylülerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde orman köylülerinin geçim kaynakları arasında bulunan kestane, pazarda yerini aldı.


Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane pazarda yerini aldı. Türkeli'deki orman köylülerinin zorlu toplama işleminin ardından pazara indirilen kestanenin kilosu 8 ile 13 lira arasında alıcı buluyor.


Pazarcı Ünal Çetin, yaptığı açıklamada, kestane hasadının oldukça bol ve bereketli geçtiğini söyledi. Çetin, “Kestane hasadının verimli geçmesi, fiyatlara da yansımış durumda. Şu anda iriliğine göre kestanenin kilogramı 8 ile 13 lira arasında değişiyor. Bu sene vatandaşımız bolca kestane tüketebilirler” dedi.

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