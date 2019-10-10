Sinop'ta ‘Keten Çalıştayı' başladı

Sinop'ta unutulmaya yüz tutan keteni yeniden canlandırmak için düzenlenen ‘Keten Çalıştayı' başladı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde geçmiş yıllarda yoğun şekilde üretilen fakat son yıllarda unutulmaya yüz tutan keteni yeniden canlandırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Sinop Valiliği ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin(OMÜ) katkılarıyla ‘Keten Çalıştayı' düzenlendi.

Ülke sanayisi için doğal lif kaynaklarının oluşumu ve geliştirilmesi büyük önem arz eden keten üretimini Sinop'ta yeniden canlandırma çalışmaları yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Samsun OMÜ Ziraat Fakültesinin katkılarıyla yürütülen ve iki gün sürecek olan çalıştayın ilk gününde yoğun katılım gerçekleşti.

Çalıştayda açılış konuşması yapan Sinop Tarım İl Müdürü Erol Saraçoğulları, tarımın ülkemizde desteklemesi gereken en önemli sektör olduğunu belirterek, “Mevcut tarımsal durumun yeniden gözden geçirilerek tarımsal üretim konusunda standartların yükseltilmesini ve ürün işleme sanayileri kurarak tarımsal üretimin sanayiyle buluşturulmasını yerli ve milli bir tarım politikası ile gerçekleştirmemiz gerekmektedir” dedi.

Konuşmasının devamında Saraçoğulları, “Keten bitkisi bugün dünyada gıda, tekstil, kozmetik ve boya sanayi gibi birçok sektörün ham maddesini oluşturmakta olup gün geçtikçe keten tohumu, yağı ve lifine olan ilgi de artmaktadır. Bu denli değerli bir tarım ürünü olmasına rağmen ilimizde keten yetiştiriciliği tamamen durma noktasına gelmiştir. Keten tarımı ilimizde kadim bir kültürdür. Ketenle anılan Ayancık ilçemizde 15-16 köyde, yaklaşık 2 bin dekarlık alanda keten tarımı yapılmakta iken son yıllarda Sinop'ta keten yok denilebilir durumdadır. Tarım İl Müdürlüğümüzün tüm gayretleri, üretimin durma noktasına gelmesini engelleyememiş, keten üretimi istenilen düzeyde canlılığa bir türlü kavuşamamıştır" diye konuştu.

Ardından Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, keten üretiminin Sinop'taki yerinin büyük olduğunu ve burada üretilecek keten bitkisinin ülke ekonomisine de katkılarının büyük olacağını ifade etti.

Çalıştayda açılış konuşmalarının ardından çeşitli çalıştay katılımcıları tarafından konuşmalar ile devam etti.

Düzenlenen çalıştaya Sinop Belediye Başkanı Yardımcısı Aydın Hakan Sönmez, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çiğnitaş, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettişi Mehmet Şahin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ve Doç. Dr. Selim Aytaç, Sinop Üniversitesi Ayancık MYO Yüksekokul Müdürü Recep Aykan, çeşitli kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.