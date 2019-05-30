Sinop'ta Kıbrıs gazileri için madalya töreni

Sinop'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Halk Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada “Hiçbir mazluma sessiz kalmadığımız gibi oradaki Türklerin de zulme uğramasına sessiz kalamazdık” dedi.

Vali Şakalar devamında, “Biz millet olarak ilk hedefimiz en yüce makam olan şehitliktir. Ama Allahü Teala bazılarımıza gazilik nasip eder. 45 yıl önce, daha ben doğmamışken sizleri göreve çağırdılar, dediler ki 'burada Türkler zulüm altında, Rumlar Türkleri öldürüyor ya da zulüm ediyor.' Sizler de ‘devlet çağırıyorsa biz canımızla kanımızla varız' dediniz ve gittiniz. Sizlerle beraber giden askerlerimizin 598'i şehit oldu, sizler gazi oldunuz. Hepinize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Türk halkı olarak sizlere minnettarız" diye konuştu.

Daha sonra Vali Şakalar, Sinop merkez ve ilçelerinden gelen toplamda 41 Kıbrıs gazisine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı"nı takdim etti.

Törene Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çeşitli kamu kurumları müdürleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.