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Sinop'ta kış ayında evsiz kaldılar

Sinop’un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre yangın, Ayancık ilçesine bağlı Hatip köyünde meydana geldi. Sat Ali Can'a ait iki katlı evde yangın çıktı.


Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın sonrası Can ailesi kış günü evsiz kaldı. İlçede evsiz kalan aile için Kaymakamlık ve Ayancık halkı harekete geçti. Olayın ardından Ayancık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri olay yerine gelerek, gerekli incelemelerin ardından yardımların yapılması için çalışma başlattı.

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