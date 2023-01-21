İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta kış ortasında yaz havası

Sinop’ta vatandaşlar güneşli geçen hafta sonunu aileleri ve arkadaşlarıyla deniz kenarında değerlendirdi, sahil ve iskelede bölgesinde yoğunluk yaşandı.

Sinop'ta vatandaşlar güneşli geçen hafta sonunu aileleri ve arkadaşlarıyla deniz kenarında değerlendirdi, sahil ve iskelede bölgesinde yoğunluk yaşandı.


Ocak ayı olmasına rağmen havanın güneşli ve sıcaklığın ise 16 dereceye kadar ulaştığı Sinop kent merkezinde vatandaşlar güzel havayı deniz kenarına gezintiye çıkarak, çocuklarını parkta oynatarak ve iskelede balık tutarak değerlendirdi.


Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre ise Sinop'un cuma gününe kadar parçalı bulutlu günler geçireceği, ardından sağanak yağışların başlayacağı tahmin ediliyor.

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