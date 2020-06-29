Sinop'ta 'kitap kafe' açılacak

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, mevcut Göç İdaresi binasının boşaltılarak ’kitap kafe’ haline dönüştürüleceğini bildirdi.
AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, mevcut Göç İdaresi binasının boşaltılarak 'kitap kafe' haline dönüştürüleceğini bildirdi.
AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, mevcut Göç İdaresi binasının boşaltılarak kitap kafe haline dönüştürüleceğini açıkladı.
Giresun, tarihi binanın vatandaşların kullanımına açılması yönündeki sürecin başlatıldığını vurguladı. Bakanlıklar nezdinde gerekli görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Giresun, "Tarih, kitaplar ve gençlerimizi buluşturacak projemiz kentimize hayırlı olsun" dedi.