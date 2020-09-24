İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta korona tedbirlerine uymayan 2 bin 44 kişiye para cezası

Sinop’ta yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 44 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta yeni tip korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 2 bin 44 kişiye idari para cezası uygulandı.


Sinop'ta kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre son altı ay içerisinde yapılan denetimlerde fiziki mesafe, temizlik, maske ve hijyen kurallarına uymayan 2 bin 44 kişiye 1 milyon 457 bin 656 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca kurallara uymayan iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde 13 iş yerine uyarma cezası verilirken, 42 iş yerine 27 bin 496 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.