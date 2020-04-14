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Sinop'ta korona virüs operasyon merkezi

Sinop’ta salgın hastalık korona virüs ile mücadele özel olarak oluşturulan operasyon merkezi tarafından koordine ediliyor.

Sinop'ta salgın hastalık korona virüs ile mücadele özel olarak oluşturulan operasyon merkezi tarafından koordine ediliyor.


Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden salgın hastalık korona virüs ile ilgili Sinop'ta sürdürülen mücadele hakkında bilgi verildi.


Açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını süreci ilimizde Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezince haftanın 7 günü aralıksız olarak koordine edilmektedir. Operasyon Merkezi, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Mehmet Usta başkanlığında; Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahu Duran, Başkan Yardımcıları Dr. İlknur Özkaya, Oktay Doğan, Mustafa Yıldız ve Bulaşıcı Hastalıklar Sorumlusu Dr. Pınar Alagöz tarafından yürütülmektedir. Yaşanan pandemi sürecinde ilimizdeki hasta takipleri, hastanelerin ihtiyaçları, sağlık tesislerinin yönetimi ve vakaların planlamaları operasyon merkezinden yürütülmekte ve bu süreçte elde edilen veriler anlık olarak yetkili mercilerle paylaşılmaktadır" denildi.

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