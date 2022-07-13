Sinop'ta korona virüs vakaları arttı

Sinop'ta Kurban Bayramı öncesi korona virüs vakalarında başlayan hareketlilik sürüyor. Pozitif test sayısı 2 haneli rakamlarda seyrederken il genelinde güncel rakamlarla hastanelerde yatan hasta sayısı 8 olarak açıklandı.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre il genelinde pozitif çıkan kişi sayısı geçen Kurban Bayramı'nda hareketli şekilde seyretti. Bayram öncesinde yapılan açıklamada haziran ayında tek haneli rakamlarla bildirilen vakalar, temmuz ayı itibarıyla iki haneli rakamlara çıkmıştı. Sağlık personelleri bayram boyunca çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürdü. Kurban Bayramı'nda yapılan ziyaretlerin ardından il genelinde yoğun bakıma alınan kovidli hasta sayısı 3 kişi, serviste yatan hasta sayısı da 5 kişi olmak üzere toplam 8 kişi olarak açıklandı. Gribal enfeksiyon şeklinde hastalığı ayakta geçiren pozitif kişi sayısı ise halen iki haneli rakamlarda seyrediyor.

Sinop İl Sağlık Müdür vekili Uzm. Dr. Yalçın Atlı yeniden başlatılan aşılamaya dikkat çekerek, “Özellikle 50 yaş üzeri vatandaşlarımızdan son 60 gün içinde kovid geçirmemiş ve son aşı dozunu 6 ay önce olmuş kişilerin muhakkak hastanelerimize randevu alarak hatırlatma aşılarını olmalıdırlar. Ayrıca kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması önemlidir. Tüm halkımızın bu süreçte dikkatli olmasını rica ediyoruz” diye konuştu.