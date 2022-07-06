Sinop'ta korona virüs vakalarında artış

Sinop'ta korona virüs vakaları önceki aya göre artış gösterdi, yetkililer yaklaşan Kurban Bayramı'nda yapılacak ziyaretlerde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre il genelinde pozitif çıkan kişi sayısında artış görüldü. Geçen haziran ayında tekli haneli rakamlarla bildirilen vakalar, temmuz ayı itibariyle iki haneli rakamlara çıktı. Yoğun bakımda yatan hasta olmadığı, çoğunluğun en az iki doz aşı olmasıyla hastalığın gribal enfeksiyon tarzında ayakta geçirildiği öğrenilirken, yaklaşan Kurban Bayramı'nda yapılacak ziyaretlerde vatandaşların dikkat etmesi gerektiği ifade edildi.

Şehir dışından binlerce ziyaretçi gelmesi beklenen Sinop'ta özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı olanların, ziyaretleri esnasında bayram ziyaretlerinde mesafe ve hijyen kurallarına oldukça dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Toplu ve kapalı ortamlarda mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, gerekirse yaşlı ve kronik hastalığı olan yakınlara yapılan ziyaretlerde maske takılması hususunun önemli olduğu belirtildi.