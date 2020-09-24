Sinop'ta korona virüse karşı 'çam kozalağı pekmezi'

Sinop'un köylerinde akciğeri yenilediği ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici özelliği ile bilinen çam kozalağı pekmezinin yapımına başlandı. Yerel halk tarafından tamamen doğal yöntemlerle yapılan 'çam kozalağı pekmezi' özellikle akciğer rahatsızlıklarında ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok faydalı bir şifa kaynağı.

Korona virüsten korunmak için çam ağaçlarından topladığı kozalaklardan pekmez yaptığını belirten 42 yaşındaki Necati Korkmaz, “Kozalak pekmezinin inanılmaz faydaları var. Çam ağacının dallarından topladığım kozalakları 2 gün boyunca tencerede kaynatıyorum ve kozalağın özünü ortaya çıkarıyorum. Hastalıklara şifa veren de işte bu öz. Uzun ve zahmetli bir iş" dedi.

"İltihabı söküp atıyor"

Ülke olarak korona virüs salgınına karşı zor dönemlerden geçildiğini belirten Korkmaz, "Herkes gibi ben de bu zor günlerde virüse karşı bağışıklığımı güçlendirecek doğal ürünlere daha çok yöneldim. Uzmanlardan da kozalak pekmezinin birçok hastalığa iyi geldiğini duyunca cam ağaçlarından topladığım kozalaklarla pekmez yapmaya karar verdim. Kozalak pekmezi akciğerlerimizi tamamen yenileyen bir şifa kaynağı. Akciğerdeki lekeyi, iltihabı söküp atıyor. Öksürük, balgam, alerjik astım, nefes darlığı ve hırıltısı olan hastalarımız için birebir. Bugünlerde özellikle bağışıklık sistemimizin ve vücut direncimizin güçlü olması gerekiyor. Çam kozalağı da bağışıklığı arttıran özel bileşenleri içinde barındırıyor. Çocuklarımızın hastalığa yakalanmaması için bulunmaz bir şifa kaynağı özellikle. Ben herkese kozalak pekmezini tavsiye ediyorum" diye konuştu.