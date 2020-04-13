İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sinop'ta korona virüsü yenen 8 kişi taburcu oldu

Sinop’ta, yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

Sinop'ta, yeni tip korona virüs tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.


Çeşitli şikayetlerle Sinop Atatürk Devlet Hastanesine başvuran 8 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreçleri başladı. Yaklaşık 14 gündür hastanede tedavi gören 8 hasta tedaviye olumlu yanıt verdi. İyileşen hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Taburcu edilen hastalardan 55 yaşındaki kadın, hastanede kaldıkları süre içinde morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bizi tekrar sağlıımıza kavuşturdular" dedi.


İyileşenlerden 50 yaşındaki erkek hasta ise zorlu süreçte kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Tedavilerimiz tamamlandı, evlerimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.


Bu arada tedavi tamamlanan hastaların evdeki karantina süreçlerinin ise 14 gün devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.