Sinop'ta köy okullarındaki çocuklara polislik mesleği tanıtılıyor

Sinop'ta küçük yaştaki çocuklara polislik mesleğinin tanıtmak ve polis sevgisi aşılamak amacıyla köy okulunda eğitim gören ilkokul öğrencilerine polis maskotu ‘Kanka' ile meslek tanıtımı yapıldı, çocuklar emniyetin kullandığı araçlara binme fırsatı buldu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından il merkezine bağlı Lala Köyü İlkokulu'nda çocuklara polislik mesleği tanıtıldı, trafik kuralları anlatıldı. Polis sevgisi aşılamak için oluşturulan ‘Kanka' isimli maskot ile eğlenen çocuklar, emniyet güçlerinin kullandığı araçlara da binme fırsatı buldu.

Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, etkinliğin amacının polislik mesleğini ve acil durum hattı 112'yi anlatmak olduğunu kaydetti. Çetiner, “Buradaki ilkokul ve anaokulu öğrencilerine hem polislik mesleğini tanıtmak, çocuklara polisin yaptığı faaliyetlerden görevlerimizden bahsettik ama buradaki çocukları çok donanımlı gördük. Ne iş yaptığımızı sorduğumuzda hepsi çok güzel anlattılar. 112'yi anlatmaya çalıştık, acil durumlarda aramaları gereken numara olarak bilmeleri için. Hem polisi, ambulansı, itfaiyeyi ve jandarmayı çağırabilecekleri numara olduğu bilincine ulaşmış çocuklarımız. Biz de bu bilgileri pekiştirmek için buradayız. Kanka maskotumuzla birlikte çocuklara polisler olarak oyuncaklarla birlikte anlatmak, zihinlerinde yer etmek ve polise olan güvenini arttırmak için keyifli vakit geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Lala İlkokulu Müdürü Yasemin Oğuz Danacıoğlu, etkinliği gerçekleştiren emniyet teşkilatına teşekkür ederek, “Bu etkinliği çocuklar hiçbir zaman unutmayacaklar, gerçekten çok anlamlı oldu. Polis olmayı isteyen çok öğrenci vardı ama bugünden sonra birçoğunun da fikirleri değişmiştir, polis teşkilatına çocukların daha ılımlı yaklaşımını sağlamıştır” dedi.

Tanıtımların, farklı okullarda eğitim gören çocuklara yönelik de devam edeceği belirtildi.