Sinop'ta köy yollarına mıcır asfalt

Sinop'ta köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmalarına başlandı. Ekipler ilk olarak 10 kilometrelik Gerze Boyalıca-Tokuşlar köyleri grup yolunu asfaltladı.

Sinop İl Özel İdaresi'nce 2022 yaz programında merkez ve ilçelere bağlı kırsal kesimlerdeki tüm yerleşim birimlerinin yol yapım ve onarım çalışmalarına başlandı. Ekiplerin ihtiyaç duyulan tüm güzergâhlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “Malzemeli bakım, stabilize ve tasfiye yol yapımı olarak başladığımız yaz programlarımıza devam ederken, diğer yandan da sathi kaplama asfalt uygulamamıza başladık. Tüm bu çalışmalarda nihai hedefimiz daha güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak. Ekiplerimizin özverili çalışmaları, malzeme üretim ve araç kapasitemizle başarılı bir sezona daha imza atıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.