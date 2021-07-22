Sinop'ta kum zambakları çiçek açtı

SİNOP (İHA) – Sinop'un Akliman sahilinde koruma altında olan kum zambakları çiçek açtı. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen kum zambakları sahili beyaz rengiyle güzelleştirdi.

Her yıl temmuz sonunda başlayıp ekim ayının ortalarına kadar Karadeniz'in incisi Sinop'un sahillerini süsleyen ve endemik bir tür olan kum zambakları, geçen yıllara göre azalmış olsa da yine çiçeklendi. Hem kokusu hem görüntüsüyle Sinop sahillerini süsleyen kum zambakları, nesli tehlike altındaki hassas türler arasında gösteriliyor. 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı. Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Akliman sahiline geliyor. Bitkiyi sökmek ve koparmak ise yasak. Hatırı sayılır bir cezası bulunan bu eylemin maliyeti geçtiğimiz yıl 73 bin TL olarak açıklanmıştı.