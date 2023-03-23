Sinop'ta kumar baskınında 5 kişiye suçüstü

Sinop'un Gerze ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen baskında kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı, şahıslara 16 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ekiplerince Gerze'de yasadışı kumar oynatıldığı tespit edilen bir işletmeye baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde iskambil kâğıdı, 96 poker pulu ile bin 330 TL nakit para ele geçirildi. Kumar oynayan 5 kişiye toplam 16 bin 220 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanmasına yer ve imkân sağlayan 1 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca il genelinde çeşitli saatlerde yapılan asayiş uygulamalarında 508 kişinin GBT sorgusu yapılarak, aranması bulunan 3 şahıs yakalandı.