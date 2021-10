Sinop'ta kumar operasyonu: 13 bin 360 TL para cezası

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizce il genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayarak haksız kazanç elde eden suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve suç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan suç-profil analizi ve fiziki takip çalışmalar kapsamında 30 Eylül 2021 tarihinde Sinop il merkezinde tespit edilen bir adrese Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan şafak operasyonu neticesinde; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iki şüpheli şahıs ile kumar oynadığı anlaşılan altı şahıs yakalanmıştır. Adreste yapılan aramalar neticesinde; kumar faaliyetinde kullanılan 3 bin 300 TL ve 100 dolar nakit para, 150 gram uyuşturucu esrar maddesi ve 4 adet zar ele geçirilmiş. Kumar faaliyetine iştirak eden altı şahsa 8 bin 16 TL idari para cezası uygulanmıştır. 10 Ekim 2021 tarihinde Türkeli ilçesinde tespit edilen bir adrese Asayiş Şube Müdürlüğü ve Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan şafak operasyonu neticesinde; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan üç şüpheli şahıs ile kumar oynadığı anlaşılan on şahıs yakalanmıştır. Adreste yapılan aramalar neticesinde kumar faaliyetinde kullanılan 1900 TL nakit para, biri yarısı kullanılmış diğeri ise kullanıma hazır vaziyette iki parça halinde uyuşturucu esrar maddesi, 1 çift barbut zarı ele geçirilmiş. Kumar faaliyetine iştirak eden on şahsa 13 bin 360 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sinop Emniyet Müdürlüğünce; ‘Temiz Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında her çeşit suç ve suçlu ile mücadele aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.