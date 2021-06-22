Sinop'ta kurbanlıklara sağlık taraması

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Sinop il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Trakya Bölgesi'ne sevk edilecek kurbanlık hayvanların sağlık taraması ve kan numune alım işlemlerine başlandı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Trakya Bölgesi'ne sevk edilecek kurbanlıkların sağlık taramalarını sıklaştırdı. Veteriner hekimler, hayvanların gebe olup olmadıklarından hastalık taşıyıp taşımadıklarına kadar her şeyi kontrol etti.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesinde Trakya Bölgesi'ne sevk edilecek kurbanlıklara yaptığı sağlık taramalarına bu yıl da başladı. En ufak bir detayı bile göz ardı etmeyen veterinerler, özverili bir çalışma yürüttü.

İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Trakya Bölgesi'ne sevk edilecek kurbanlık hayvanları tek tek sağlık taramasından geçti. Ultrasonografi cihazıyla kurbanlıkların gebe olup olmadıklarına bakıldı. Kurbanlıkların diş tetkiklerinden kan numune alımına, küpe numaralarına yaş saptamalarından belge kontrollerine kadar her şey, detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan muayeneler sayesinde sağlık hizmetleri hem satıcıların hem de alıcıların ayağına gitti" dedi.