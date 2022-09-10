İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta kuru otları tutuşturan vatandaş az daha köyü yakıyordu

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.


Yangın, Osmaniye bölgesi Küme Evleri mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mustafa K. isimli vatandaş kurumuş otları yakmak istedi. Rüzgarın da etkisiyle alevler defne ağaçlarına sıçrayınca yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bir eve sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.