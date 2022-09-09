İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta KYK yurtlarına 2 bin 438 öğrenci yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçlarına göre Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran toplam 2 bin 438 öğrenci ilk fazda yerleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt sonuçlarına göre Sinop'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuran toplam 2 bin 438 öğrenci ilk fazda yerleşti.


KYK yurtları yerleştirme sonuçlarının ilk fazı açıklandı. Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre 901 erkek, bin 537 kız öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 438 öğrenci KYK yurtlarına başvurdu. Sinop'ta il merkezindeki yurtlarda yüzde 100, ilçelerdeki yurtlarda ise yüzde 93 yerleşme ile bu yıl rekor kırıldı.

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