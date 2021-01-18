Sinop'ta lastikçilerde kış lastiği kuyruğu

Sinop'ta etkili olan kar yağışıyla beraber kış lastiği taktırmak isteyenler lastikçilerde kuyruk oluşturdu.

Sinop'ta dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı bugünde etkisini sürdürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yollarda zor anlar yaşıyor. Yolda kalan ve ilerlemekte güçlük çeken sürücüler önlemlerini geç olsa da alıyorlar.

Kimileri yolda zincir takarak önlem alırken kimileri ise kış lastiği almak üzere lastikçilere akın ediyor. Lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların kış lastiğine geçmeyi son güne bırakmaması gerektiğini dile getiren Hasan Üçüncüoğlu, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü zaten günler öncesinden bunun bilgisini verdi. Yalnız bizim insanımız tıpkı faturayı son ödeme gününde ödediği gibi kış lastiklerini de kar yağarken takmaya çalışıyor. Ama burada bir tanım ifade eksikliği var. Algıda bir yanlışlık var. Bu kar lastiği değildir. Kış lastiğidir. Üzerimize montu giydiğimiz zaman araca da lastikleri takacağız. Bunun ölçüsü havanın 7 derecenin altına düştüğü şartlarda takılması gerektiğidir. Bunu her zaman söylüyoruz ama şimdi kar yağışı olduğunda dolayı ciddi bir yoğunlukta yaşanıyor. Müşterilerimiz acele ediyor tabi üşüyorlar. Bizde elimizden geldiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.