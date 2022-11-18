İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta litrelerce sahte alkol, piyasaya sürülmeden ele geçti

Sinop’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda satılmak üzere hazırlanmış yaklaşık 200 litre sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından, yılbaşı öncesi kaçak-sahte içki üretim ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde tespit edilen bir adrese yapılan baskında 161 litre sahte rakı, 25 litre viski, 7 litre etil alkol, 4 adet damıtma cihazı ve alkolmetre ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi.

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