İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sinop'ta “mahallede maç var” projesi

Sinop’ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

Sinop'ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.


Konu ile ilgili Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları yapılacaktır. Son başvuru 11 Şubat 2022 tarihinde olup müsabakalar 14 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır“ denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.