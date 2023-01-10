Sinop'ta mahkumlar için kitap bağışı toplanıyor

Sinop'ta ceza infaz kurumları kütüphaneleri için kitap bağışı toplama standı açıldı. Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, “Hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının, onların ıslahı ve topluma kazandırılması açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından ‘kitap iyileştirir' sloganı ile başlatılan kitap bağış kampanyasıyla Sinop'ta kitap toplama standı açıldı. Valilik önünde başlatılan etkinlik açılışında kurumlardan ve vatandaşlardan yapılan bağışlar kaydedilerek kabul edildi. Bir ay sürecek kitap bağışı toplama etkinliğiyle biriktirilen kitaplar, ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler geliştirilerek mahkumlara daha fazla kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Etkinlik açılışında konuşan Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, mahkûmlara kazandırılan kitap okuma alışkanlığı ile ıslah ve topluma kazandırılmalarında önemli bir adım olacağını kaydetti. Başsavcı Pektaş, “Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri koordinesinde 81 ilimizde ‘kitap iyileştirir' sloganıyla bütün Ceza İnfaz Kurumlarımız için kitap bağış kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde halkımızın ve duyarlı vatandaşlarımızın desteği, kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla kitap toplayacağız. Bu kitaplar Türkiye'nin bütün cezaevlerindeki kütüphanelerin zenginleştirilmesi açısından da çok faydalı olacak. Hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının, onların ıslahı ve topluma kazandırılması açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Standımızda bir ay boyunca bağış yapılan kitapları toplayacağız. Bu kampanyaya destek olmaya bütün duyarlı vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

Düzenlenen stant açılışına Sinop Vali Yardımcıları Ali Osman Bulat ve Ahmet Berkay Deniz, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Nihat Dalgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş ve kamu kurum çalışanları katıldı.