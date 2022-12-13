Sinop'ta manavlı Yerli Malı Haftası kutlaması

Sinop İstiklal İlkokulu öğrencileri, 'Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası'nı bir manavın katılımı ile kutladı.

Sinop İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen yerli mallarını içeren malzemelerin konulduğu yerli malı standı önünde fotoğraf çektiren çocuklar daha sonrasında ailelerinin ve kendilerinin el emeği ile hazırladıkları pastalar, tatlılar, börekler, sarmalar, meyveler, kuruyemişler afiyetle yenildi. İkramların ardından öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Programa Sinop'ta manav esnafı olan Gökhan Canel, kendi motosikletini meyvelerle süsleyerek katıldı. Canel, süslediği motosikletten çıkardığı meyveleri öğrencilere dağıttı.

Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı düzenlenen etkinlikte öğrenci ve velilere yerli tüketimin bilinçli olarak artırılması, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla böyle farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.