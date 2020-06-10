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Sinop'ta mantar toplamanı zamanı

Havaların ısınmasıyla birlikte mantar avcıları için harekete geçme zamanı geldi.


Sinop Erfelek-Ayancık ormanlarında kestane ağaçlarında uygun iklim kuşağında olduğu için mantar severler mantar toplamaya çıkıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan mantar toplayıcısı İlhan Çakır; “Vitamin, mineral ve protein yönünden çok zengin olan et mantarını toplamak için en uygun zamandayız. Çok hızlı büyüyen ve kısa sürede özelliğini yitiren mantarların havaların ısınmasından hemen sonra toplanması gerekiyor. Mantar toplamayı bir doğa sporu olarak da görebilirsiniz. Bir yandan ormanda geziniyor ve doğanın tadını çıkarıyor, bir yandan da farkında olmadan kalori yakıyorsunuz. Erfelek sahip olduğu iklim koşulları nedeniyle değişik ortamlarda yetişen doğa mantarları yönünden zengin” dedi.

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