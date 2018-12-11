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Sinop'ta martıların balık kapma yarışı

Sinop’ta martılar balıkçıların verdiği balıkları birbirlerine kaptırmamak için horoz gibi dövüştü.

Sinop'ta martılar balıkçıların verdiği balıkları birbirlerine kaptırmamak için horoz gibi dövüştü.


Genellikle sahil bölgelerinde bulunan martılar, yiyecek bulamayınca şehir içindeki balıkçılardan karınlarını doyurmaya çalışıyor. Balıkçıların bıraktığı bir kasa istavrit için martılar balıkçı dükkanı önüne üşüştü. Balık az, martı çok olunca aralarında mücadele başladı. Kasaya akın eden martıların birbirleri ile girdikleri balık kapma yarışı ilginç görüntülere sahne oldu. Martılar balıkları birbirlerine kaptırmamak bazen horoz gibi dövüştü.


Diğerlerine üstün gelen martılar karınlarını doyururken, aç kalanlar ise başka yerde yiyecek bulmak için yoluna devam etti.

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