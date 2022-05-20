Sinop'ta metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Sinop’ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Sinop'ta Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından yapılan uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda toplam 1,28 gram esrar ile 11,35 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından adli makamlarca şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.