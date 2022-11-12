Sinop'ta metruk binada yangın paniği

Sinop'ta iki katlı metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında kent merkezi Dilek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan gelen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu alevler ahşap binaya sarmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.