Sinop'ta meydan ve cezaevi restorasyon çalışmaları

Sinop'un tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartacak olan Kent Meydanı Projesi ile Tarihi Cezaevi restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Her iki proje çalışmasını da yerinde inceleyen AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, projelerin tamamlanmasıyla Sinop'un tarih turizminde çekim merkezine döneceğini söyledi. Ziyarette Maviş'e İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu, meclis üyeleri, teşkilat üyeleri eşlik etti. İncelemelerine Kent Meydanı Projesi'nden başlayan Maviş, turizm sezonuna kadar projede önemli bir mesafenin kat edileceğini belirtti. Maviş, “Projemizin ana hatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Meydanın her tarafından ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özakman İşhan'ın yıkılmasıyla birlikte Tarihi Saat Kulesi tüm görkemiyle gün yüzüne çıktı. Önümüzdeki günlerde esnafımız da yeni dükkanlarına taşınmış olacak. Böylece tarihi surları gölgeleyen diğer binaların da yıkımı tamamlanacak” dedi.

Cezaevi restorasyonu yüzde 60 oranında tamamlandı

Ardından Tarihi Cezaevi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Maviş, çalışmaların yüzde 60 oranında tamamlandığını belirtti. Cezaevindeki yapıların tarihi dokusuna uygun olarak düzenlendiğini belirten Maviş, “Sinop'umuzun önemli simgelerinden olan cezaevimiz, tarihteki o görkemli günlerine geri dönüyor” şeklinde konuştu.

Kale ve surlardaki restorasyon çalışmaları başladı

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan temin edilen ek ödenek ile Meydan Projesi ve Tarihi Cezaevi çevresindeki kale ve surların da restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Maviş, “Sinop'umuzun 2 bin 500 yıllık tarihi surları, yeniden eski ihtişamına kavuşmuş olacak” diye konuştu.