İhlas Haber Ajansı

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Sinop'ta meydana gelen heyelan 2 köy yolunu kapattı

Sinop’un Erfelek ilçesinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Sarboğa ve Çayır köyü arası yol ulaşıma kapandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle Sarboğa ve Çayır köyü arası yol ulaşıma kapandı.


Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Sarboğa ve Çayır köyü mevkiinde öğle saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle meydana gelen heyelan ulaşıma engel oldu. Yaklaşık 4 saat kapalı kalan yolda Orman Bölge Müdürlüğü yol açma çalışmalarını tamamlayarak yol tekrar ulaşıma açıldı.

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